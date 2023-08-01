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НовостиОбщество1 августа 2023 12:15

В Кемерове на ремонт закроют два перекрестка

В областной столице перекроют две улицы на пересечении с Сибиряками
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кемерове на ремонт закроют два перекрестка.

В Кемерове на ремонт закроют два перекрестка.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Со 2 августа будет закрыто автомобильное движение на пересечениях улицы Сибиряков-Гвардейцев с улицами Мирная и Железнякова. Перекрестки будут закрыты до полного завершения дорожных работ на улице Сибиряков-Гвардейцев.

По информации администрации города Кемерово, на дорожных участках предстоит провести переустройство кабельных линий и теплотрассы, установить улучшенное освещения и светофоры. Также требуется проложить обновленные трамвайные пути и дорожное полотно.

В мэрии пояснили, что жители домов по улицам Железнякова и Мирной смогут выезжать по недавно открытому для временного движения участку улицы Гагарина.