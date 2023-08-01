Жители Кемерова могут получить скидку на аренду сапбордов и занятия с тренером

Сапбординг – это молодой вид спорта, являющийся разновидностью серфинга, только грести нужно не руками, а веслом. С каждым годом сапбординг набирает все большую популярность, и теперь каждый кемеровчанин может попробовать в нем свои силы. В разгар летнего сезона оператор мобильной связи Tele2 и станция SUP club Kemerovo, располагающая у озера Красного, запустили акцию. Кемеровчане и гости города могут получить скидку 30% на первую аренду сапборда, а также на обучающее занятие – индивидуально или в группе.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно активировать предложение в приложении «Мой Tele2» (клик на значок подарка внизу экрана) или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMS с промокодом. Промокод нужно сообщить сотруднику при оплате услуги.