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НовостиОбщество1 августа 2023 13:31

Раненую девочку из Горловки поставят на ноги кузбасские врачи

Ей уже провели успешную операцию
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские врачи ставят на ноги маленькую горловчанку.

Кузбасские врачи ставят на ноги маленькую горловчанку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Девятилетнюю горловчанку, попавшую под обстрел ВСУ в конце мая, успешно прооперировали в кузбасской детской клинической больнице им. Атаманова.

Сразу после обстрела ребенка доставили в горловскую больницу №2. Сейчас это один из крупных донбасских госпиталей. В тот день как раз дежурила бригада хирургов-добровольцев из Кузбасса. После первичной обработки Мире потребовалась более сложная операция: один из осколков застрял в области тазобедренного сустава. В Горловке такую высокотехнологичную операцию не провести - нет специального оборудования.

- Проблему решил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, именно по его поручению ребенка транспортировали в Кемерово, где в областной больнице опасный осколок извлекли инвазивным методом, т.е. эндоскопическим методом. Уже через две-три недели девочка полностью восстановится и сможет нормально ходить, - рассказали «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

Глава региона поблагодарил медиков, которые спасли маленькую Миру.

- Вы дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи - профессионалы, всегда готовые прийти на помощь, - подчеркнул Сергей Цивилев.