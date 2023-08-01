Раненую девочку из Горловки поставят на ноги кузбасские врачи

Кузбасские врачи ставят на ноги маленькую горловчанку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Девятилетнюю горловчанку, попавшую под обстрел ВСУ в конце мая, успешно прооперировали в кузбасской детской клинической больнице им. Атаманова.

Сразу после обстрела ребенка доставили в горловскую больницу №2. Сейчас это один из крупных донбасских госпиталей. В тот день как раз дежурила бригада хирургов-добровольцев из Кузбасса. После первичной обработки Мире потребовалась более сложная операция: один из осколков застрял в области тазобедренного сустава. В Горловке такую высокотехнологичную операцию не провести - нет специального оборудования.

- Проблему решил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, именно по его поручению ребенка транспортировали в Кемерово, где в областной больнице опасный осколок извлекли инвазивным методом, т.е. эндоскопическим методом. Уже через две-три недели девочка полностью восстановится и сможет нормально ходить, - рассказали «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

Глава региона поблагодарил медиков, которые спасли маленькую Миру.

- Вы дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи - профессионалы, всегда готовые прийти на помощь, - подчеркнул Сергей Цивилев.