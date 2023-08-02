33 спортсмена представят Кузбасс на «Кубке чемпионов» по плаванию

Пловцы со всей страны будут бороться за призовой фонд размером 10 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

4 и 5 августа в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» будет разыгран «Кубок чемпионов» по плаванию. Как сообщает Всероссийская федерация плавания, 113 спортсменов подали заявку на участие в соревнованиях. На протяжении двух дней пловцы будут сражаться за победу – призовой фонд соревнований составляет 10 млн рублей.

Лучшие спортсмены страны, которые уже совсем скоро прилетят в Кемерово, не скрывают, что очень ждут соревнований и возможности проверить свои силы в дисциплинах и дистанциях кубка. Также пловцы, Петр Жихарев и Анна Егорова, поделились своим интересом именно к нашей областной столице, они рады, что география соревнований Всероссийской федерации плавания только увеличивается.

Стало известно, что Кузбасс будут представлять 33 спортсмена, мастера спорта, призеры первенства России, победители межрегиональных и региональных соревнований по плаванию.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что регион может похвастаться рекордным количеством проведенных спортивных соревнований всероссийского и мирового уровней, а также спортсменами, которые достойно представляют нашу область.

В первый и второй день кубка заплывы начнутся в 14:30 по местному времени. Также в пятницу и субботу в 16:30 на втором этаже в большом зале «Кузбасс-Арены» будет организована автограф-сессия со спортсменами сборной России по плаванию.