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НовостиСпорт2 августа 2023 0:05

33 спортсмена представят Кузбасс на «Кубке чемпионов» по плаванию

Пловцы со всей страны будут бороться за призовой фонд размером 10 млн рублей
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Пловцы со всей страны будут бороться за призовой фонд размером 10 млн рублей

Пловцы со всей страны будут бороться за призовой фонд размером 10 млн рублей

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

4 и 5 августа в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» будет разыгран «Кубок чемпионов» по плаванию. Как сообщает Всероссийская федерация плавания, 113 спортсменов подали заявку на участие в соревнованиях. На протяжении двух дней пловцы будут сражаться за победу – призовой фонд соревнований составляет 10 млн рублей.

Лучшие спортсмены страны, которые уже совсем скоро прилетят в Кемерово, не скрывают, что очень ждут соревнований и возможности проверить свои силы в дисциплинах и дистанциях кубка. Также пловцы, Петр Жихарев и Анна Егорова, поделились своим интересом именно к нашей областной столице, они рады, что география соревнований Всероссийской федерации плавания только увеличивается.

Стало известно, что Кузбасс будут представлять 33 спортсмена, мастера спорта, призеры первенства России, победители межрегиональных и региональных соревнований по плаванию.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что регион может похвастаться рекордным количеством проведенных спортивных соревнований всероссийского и мирового уровней, а также спортсменами, которые достойно представляют нашу область.

В первый и второй день кубка заплывы начнутся в 14:30 по местному времени. Также в пятницу и субботу в 16:30 на втором этаже в большом зале «Кузбасс-Арены» будет организована автограф-сессия со спортсменами сборной России по плаванию.