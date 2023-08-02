Новокузнецкий аэропорт может расширить маршрутную сеть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новокузнецкий аэропорт может открыть пять новых рейсов. Расширение маршрутной сети связано с растущим пассажиропотоком.

Итоги июля показали, что самый жаркий месяц стал рекордным по числу пассажиров за последние 32 года. Свыше 50 тысяч человек отправлено с воздушной гавани южной столицы Кузбасса. Это на 20% больше, чем в июле прошлого года.

Теперь у воздушной гавани новый эшелон - выйти на 500 тысяч пассажиров по итогам текущего года. В 2022 году пассажиропоток в Новокузнецком аэропорту им. Бориса Волынова составил 416 тысяч пассажиров.

- Выйти на новый уровень пассажиропотока, безусловно, поможет расширение маршрутной сети. Среди перспективных направлений - Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород и не только. И это только начало. Для открытия новых направлений, чтобы о них узнали и рейс «разлетался», очень важно субсидирование, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков.