Новокузнечанину помогли перевести деньги на «безопасные» счета

Мошенники выманили у кузбасовца крупную сумму денег. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники похитили у новокузнечанина 1,3 миллиона рублей. Сейчас их ищет полиция.

60-летний мужчина обратился за помощью в полицию, когда понял, что лишился крупных денег. Он перевел их мошенникам сам, хотя не раз из СМИ слышал об уловках аферистов.

- Мне позвонили из банка и напугали, что некто пытается оформить кредит от моего имени. Я объяснил, что никаких заявок не подавал, тогда меня перевели на другого сотрудника банка и тот меня ошарашил, что если, мол, мошенники завладели моими личными данными, то в любой момент могут снять мои деньги со счета. А чтобы, говорит, этого не произошло, мне надо снять наличные в банке и перевести на указанный безопасный счет. Честно скажу, испугался, поэтому и выполнил просьбу их. А уж когда не дождался обещанного возврата средств на свой счет, понял, что обманули, но поздно, - рассказал следователям потерпевший.

Полицейские уже приступили к поиску мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.