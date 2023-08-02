Мэр Кемерова рассказал о строительстве продолжения улицы Соборной

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове ведется строительство продолжения улицы Соборной – эта дорога протяженностью два километра напрямую свяжет центр города с ФПК. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Подрядчик работает одновременно на нескольких участках, один из наиболее сложных из них – район пересечения с улицей Свободы. Рабочие занимаются переустройством рельефа, что требует решения нестандартных задач.

- Мы строим новое русло ручья Суховского, укрепляя его с помощью габионов - конструкций из бутового камня - и частично заводя ручей в водопропускную трубу. Возводим масштабную земляную насыпь, - рассказал градоначальник.

На этом же участке рабочие переустраивают и укладывают новые инженерные коммуникации. В частности, переносят надземную теплотрассу, от которой зависит снабжение жителей ФПК и части Ленинского района. Планируется, что она будет проходить через канал внутри насыпи.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Когда все эти этапы будут завершены, строители приступят к формированию дорожной одежды и укладке асфальтобетона. Планируется, что дорогу построят до конца года.