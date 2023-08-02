В Кузбассе трое мужчин до смерти избили знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе в суд передано дело о смертельном избиении мужчины, обвиняемыми по которому проходят три человека. Подробности трагедии рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В январе этого года в квартире у жителя Киселевска собрались четверо приятелей, чтобы устроить застолье. В ходе вечеринки двое мужчин поссорились между собой. Остальные двое встали на сторону 26-летнего парня и вместе с ним избили его оппонента. Они пинали мужчину, били его руками и кирпичом по голове. Затем подельники вынесли пострадавшего на улицу и оставили умирать у соседнего дома. Сосед, обнаружив избитого, вызвал скорую помощь, однако он умер до прибытия врачей.

На трех фигурантов было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.