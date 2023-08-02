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НовостиОбщество2 августа 2023 4:00

Губернатор побывал с рабочим визитом в Горловке

Сергей Цивилев посмотрел, как используется кузбасская техника
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасская техника помогает горловчанам восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру

Кузбасская техника помогает горловчанам восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру

Во время своего рабочего визита в дружественную Горловку губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил ход строительства асфальтобетонного завода, который возводят при поддержке сибирского региона, встретился со строителями Кузбасса, обговорили с руководством местной больницы дальнейшую помощь с медоборудованием и расходными материалами.

- Мы целенаправленно помогаем горловчанам восстанавливать разрушенную войной городскую инфраструктуру - дома, организации и предприятия. Помогаем, например, специализированной техникой муниципальному предприятию «Простор». Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами, - рассказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев снова встретились с ними, и поблагодарил за ту поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан.

- Мы обсудили с главным врачом, дальнейшую помощь горбольницы, что еще требуется для нормальной работы медучреждения, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.