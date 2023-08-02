Губернатор побывал с рабочим визитом в Горловке

Кузбасская техника помогает горловчанам восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру

Во время своего рабочего визита в дружественную Горловку губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил ход строительства асфальтобетонного завода, который возводят при поддержке сибирского региона, встретился со строителями Кузбасса, обговорили с руководством местной больницы дальнейшую помощь с медоборудованием и расходными материалами.

- Мы целенаправленно помогаем горловчанам восстанавливать разрушенную войной городскую инфраструктуру - дома, организации и предприятия. Помогаем, например, специализированной техникой муниципальному предприятию «Простор». Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами, - рассказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев снова встретились с ними, и поблагодарил за ту поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан.

- Мы обсудили с главным врачом, дальнейшую помощь горбольницы, что еще требуется для нормальной работы медучреждения, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.