В Кузбассе в ДТП погиб мотоциклист и его пассажирка

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Новокузнецке в ДТП погибли два человека: 41-летний мотоциклист и его 36-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло накануне около 23:30 на шоссе Заводском. Водитель мотоцикла «Аполло Орион» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого сидела 41-летня женщина. От удара мотоцикл отбросило на автобус «Нефаз», который без пассажиров возвращался в ПАТП. В результате аварии мотоциклист погиб на месте до приезда скорой, а его пассажирка скончалась в больнице.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В ГИБДД Кузбасса отметили, что с начала года в регионе произошло 117 ДТП с участием мототехники, в которых 12 человек погибли, 131 получил травмы. В ведомстве призвали жителей быть острожными и внимательными на дорогах.