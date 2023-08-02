В Кузбассе пройдет фестиваль звонарей «Кампанъ»

В деревне Старочервово Кемеровской области соберутся звонари со всей России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 11 по 13 августа в деревне Старочервово Кемеровского района в храме Святой Троицы пройдет Всероссийский православный фестиваль «Кампанъ». Участниками станут более 40 звонарей из России. На фестиваль соберутся не только региональные мастера колокольного звона, но также и гости из Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Иркутска, Красноярска и Чебоксар.

На протяжении трех дней участники смогут посетить мастер-классы от своих «коллег». Помимо мастеров этого искусства на фестиваль приедут и новички, которые только начинают заниматься колокольным звоном.

Завершится мероприятие праздничными концертами. 13 августа в 11:00 на большой и малой звонницах храма Святой Троицы деревни Старочервово свои звоны продемонстрируют зрителям участники фестиваля - от начинающих до настоящих профессионалов. Главный гость концертного дня – Евгений Фокин, звонарь и автор песен из Москвы.

13 августа в 17:00 в парке Победы им. Жукова города Кемерово также будет организовано представление нескольких участников фестиваля, творческих коллективов и Евгения Фокина.

До деревни Старочервово можно добраться от вокзала Кемерова на автобусе №165. Специальный трансфер организует и Знаменский кафедральный собор. Вход на фестиваль свободный.