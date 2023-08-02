В Кузбассе прошел легкоатлетический пробег «Марш-бросок — Своих не бросаем»

В честь Дня ВДВ в Кузбассе провели легкоатлетический пробег «Марш-бросок — Своих не бросаем» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

2 августа в Гурьевском муниципальном округе был организован забег, посвященный Дню Военно-десантных войск. Участниками стало около 150 профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 12 до 60 лет. Маршрут протяженностью 7 километров пробежали и ветераны ВДВ.

Участники забега возложили цветы в гурьевском сквере памяти землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Также в парке были открыты мемориальные доски в честь погибших во время специальной военной операции на Украине.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, многие бывшие десантники вновь встали на защиту Родины, добровольно отправившись в зону СВО.

Забег проходил вокруг Гавриловского водохранилища: через зону отдыха «Салаирские плесы», детский оздоровительный летний лагерь «Магистраль», детский летний лагерь «Алые паруса».

Сотрудники филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кузбассу совместно с Комитетом семей воинов Отечества провели встречу с семьями погибших участников спецоперации.