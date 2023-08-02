Сообщение о минировании кемеровском автовокзале заставило пассажиров срочно эвакуироваться

Пассажиров кемеровского автовокзала срочно эвакуировали.

В среду, 2 августа, поступило сообщение о минировании кемеровского автовокзала, на Кузнецком проспекте, сотни людей спешно покинули здание. Эвакуация прошла, как сообщили «Комсомолке» очевидцы, быстро и без паники. Пассажиры проявляли терпение, мужчины помогали женщинам и пожилым людям выносить тяжелые сумки и чемоданы.

- На место прибыли экстренные службы. Сейчас ждут кинологов, чтобы окончательно убедиться ложным сообщение было или нет, - прокомментировал ситуацию осведомленный источник в правоохранительных органах.

Между тем, в силовики еще раз напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием

- Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет, - уточнили в силовом ведомстве региона.