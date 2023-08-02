Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса откроет сезон в конце августа

Фото: Филармония Кузбасса.

Губернаторский симфонический оркестр первым из коллективов Государственной филармонии Кузбасса открывает концертный сезон 2023-2024 г.

В первом отделении концерта прозвучит Симфония №3 «Героическая» великого немецкого композитора Л. ван Бетховена.

Второе отделение концерта откроет Испанское каприччио Н. А. Рим-ского-Корсакова. Это сюита, включающая пять частей, следующих без пе-рерыва, рисует картины природы, народных празднеств, быта и характера испанцев. На создание сочинения Римского-Корсакова, никогда не бывав-шего в Испании, вдохновили испанские песенные и танцевальные мелодии.

В завершение концерта будет исполнено Итальянское каприччио П.И. Чайковского. Итальянское каприччио великого русского композитора входит в репертуар ведущих симфонических оркестров мира.

Программа концерта:

Л. ван Бетховен симфония №3 «Героическая» соч.55,

Н.А. Римский-Корсаков Испанское каприччио соч. 34

П. И. Чайковский Итальянское каприччио соч. 45

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр,

художественный руководитель и главный дирижер Тао Линь

Дирижер Тао Линь.

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