Кибермошенники чаще всего предлагают кузбассовцам «заработать» на акциях

Фото: архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах опроса на тему фишинговых рассылок, проведенного дочерней компанией в сфере кибербезопасности МТС RED. Как выявил опрос, по сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга вырос примерно на 40%. Сибиряков, в том числе кузбассовцев, мошенники пытались обмануть, преимущественно эксплуатируя стремление быстро заработать на акциях.

По данным аналитиков МТС RED, в первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Вообще не получали фишинговых писем менее четверти респондентов.

Среди федеральных округов Сибирь находится на втором месте по числу полученного пользователями фишинга с предложениями вложиться в акции компаний с нереально высокой доходностью и писем якобы от имени госорганов нефтегазовых компаний. Это соответствует общероссийскому тренду: фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии, преимущественно эксплуатируют стремление быстро заработать или купить товар с большой скидкой. В целом по России мошенники в 77,4% случаев пытались выдать себя за представителей крупных банков и госорганизаций, а также – промышленных компаний (11,6%).

Также СФО вошел в тройку федеральных округов, где мошенники чаще всего просили пользователей ввести паспортные данные. У россиян в целом злоумышленники чаще всего пытались получить данные банковских карт – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Еще в 24,4% случаев целью инициаторов фишинга были паспортные данные и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.

Фишингом называется массовая рассылка электронных писем или сообщений в мессенджерах, содержащих вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Цель таких атак – заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.