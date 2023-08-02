В Кемерове состоится концерт памяти первого дирижера Губернаторского оркестра русских народных инструментов

Фото: Филармония Кузбасса.
Губернаторский оркестр русских народных инструментов даст свой первый концерт в сезоне последний день лета.
Концерт посвящен 50-летнему юбилею творческой деятельности основателя и первого дирижера Губернаторского оркестра русских народных инструментов филармонии Кузбасса Александра Бублика.
Концерты филармонического оркестра под руководством А. Бублика стали частью музыкальной жизни Кузбасса. Годы работы с оркестром филармонии – это выступления с выдающимися исполнителями Борисом Штоколовым, Леонидом Сметанниковым, Александром Цыганковым, Александром Ведерниковым, Анной Литвиненко и многими другими.
В программе - классика народно-инструментального жанра, произведения современных композиторов и джазовые обработки для оркестра и солистов.
Исполнители:
Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков
Музыковед Олеся Карманова.
В концерте примут участие одни из лучших учеников Александра Ивановича - лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Александра Бикбова, Иркутск
Руслан Вершинин, Кемерово
Иван Громыко, Кемерово
Ольга Самарская, Красноярск
Алексей Степанов, Екатеринбург
лауреат региональных конкурсов Егор Картопольцев, Новосибирск.
Юбиляр примет музыкальные поздравления не только от них, но и от деятелей культуры и искусства РФ.
Обратите внимание, концерт доступен по Пушкинской карте.
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