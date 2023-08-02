В Кемерове состоится концерт памяти первого дирижера Губернаторского оркестра русских народных инструментов

Фото: Филармония Кузбасса.

Губернаторский оркестр русских народных инструментов даст свой первый концерт в сезоне последний день лета.

Концерт посвящен 50-летнему юбилею творческой деятельности основателя и первого дирижера Губернаторского оркестра русских народных инструментов филармонии Кузбасса Александра Бублика.

Концерты филармонического оркестра под руководством А. Бублика стали частью музыкальной жизни Кузбасса. Годы работы с оркестром филармонии – это выступления с выдающимися исполнителями Борисом Штоколовым, Леонидом Сметанниковым, Александром Цыганковым, Александром Ведерниковым, Анной Литвиненко и многими другими.

В программе - классика народно-инструментального жанра, произведения современных композиторов и джазовые обработки для оркестра и солистов.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

Музыковед Олеся Карманова.

В концерте примут участие одни из лучших учеников Александра Ивановича - лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Александра Бикбова, Иркутск

Руслан Вершинин, Кемерово

Иван Громыко, Кемерово

Ольга Самарская, Красноярск

Алексей Степанов, Екатеринбург

лауреат региональных конкурсов Егор Картопольцев, Новосибирск.

Юбиляр примет музыкальные поздравления не только от них, но и от деятелей культуры и искусства РФ.

Обратите внимание, концерт доступен по Пушкинской карте.

6+