Кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте после акции «Свеча памяти»

Автобусы будут ждать пассажиров вдоль пешеходной зоны к памятнику Воину-освободителю Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

3 августа по окончании акции «Свеча поколений» кемеровчан развезут в разные районы города от Мемориала Воину-Освободителю. Планируется, что мероприятие закончится в 22:30.

Мэрия города рассказала, как кемеровчане смогут добраться домой.

Вдоль пешеходной зоны к Мемориалу Воину-освободителю пассажиров будут ожидать автобусы:

№ 5 «Мемориал – пос. Урицкого»;

№ 8 «Мемориал – ж.р. Ягуновский»;

№ 19 «Мемориал - Азот»;

№ 27 «Мемориал – д.п. «Комсомольский»;

№ 31 «Мемориал – 11 ГРБ»;

№ 32 «Мемориал – АКБ Кузбассхимбанк»;

№ 49 «Мемориал – ул. Кирова»;

№ 49 «Мемориал – д.п. Комсомольский»;

№ 51 «Мемориал – д.п. 21 микрорайон»;

№ 81 «Мемориал – д.п. ж.д. Вокзал»;

№ 81 «Мемориал – д.п. Комсомольский»;

№ 87 «Мемориал – ул. 1-ая Линия»;

№ 127э «Мемориал – пос. Боровой»;

№ 172э «Мемориал - бульвар Кедровый»;

№ 197э «Мемориал – ж.р. Кедровка»;

№ 17 «Мемориал – пос. Казачий»;

№ 104 «Мемориал – пос. Металлплощадка»;

№ 182э «Мемориал – ж.р. Промышленновский»;

№ 40 «Мемориал – п.о. Прогресс»;

№ 22 «Мемориал – д.п. ж/д вокзал»;

№ 111 «Мемориал – ул. Кирова».

По адресу проспект Московский, 20, в районе заправки «Форус», будут ожидать автобусы:

№ 27 «пр. Московский, 20 – д.п. «Комсомольский»;

№ 31 «пр. Московский, 20 – 11 ГРБ»;

№ 32 «пр. Московский, 20 – АКБ Кузбассхимбанк»;

№ 51 «пр. Московский, 20 – д.п. 21 микрорайон»;

№ 87 «пр. Московский, 20 – ул. 1-ая Линия»;

№ 22 «пр. Московский, 20 – д.п. ж/д вокзал».

Также в городе будет продлены работа общественного транспорта, следующего маршрутами рядом с Мемориалом.

Продленное расписание троллейбусов:

№ 6 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал, 22:30;

№ 7 д.п. «Шалготарьян» - ост. «Губернский рынок», 22:35;

№ 11 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал», 22:30.

И автобусных маршрутов:

№ 22 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал, 22:40;

№ 31 ТРК «Променад 2» - ост. «11 ГРБ», 22:35.