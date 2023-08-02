Кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте после акции «Свеча памяти»

Автобусы будут ждать пассажиров вдоль пешеходной зоны к памятнику Воину-освободителю
Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово
3 августа по окончании акции «Свеча поколений» кемеровчан развезут в разные районы города от Мемориала Воину-Освободителю. Планируется, что мероприятие закончится в 22:30.
Мэрия города рассказала, как кемеровчане смогут добраться домой.
Вдоль пешеходной зоны к Мемориалу Воину-освободителю пассажиров будут ожидать автобусы:
№ 5 «Мемориал – пос. Урицкого»;
№ 8 «Мемориал – ж.р. Ягуновский»;
№ 19 «Мемориал - Азот»;
№ 27 «Мемориал – д.п. «Комсомольский»;
№ 31 «Мемориал – 11 ГРБ»;
№ 32 «Мемориал – АКБ Кузбассхимбанк»;
№ 49 «Мемориал – ул. Кирова»;
№ 49 «Мемориал – д.п. Комсомольский»;
№ 51 «Мемориал – д.п. 21 микрорайон»;
№ 81 «Мемориал – д.п. ж.д. Вокзал»;
№ 81 «Мемориал – д.п. Комсомольский»;
№ 87 «Мемориал – ул. 1-ая Линия»;
№ 127э «Мемориал – пос. Боровой»;
№ 172э «Мемориал - бульвар Кедровый»;
№ 197э «Мемориал – ж.р. Кедровка»;
№ 17 «Мемориал – пос. Казачий»;
№ 104 «Мемориал – пос. Металлплощадка»;
№ 182э «Мемориал – ж.р. Промышленновский»;
№ 40 «Мемориал – п.о. Прогресс»;
№ 22 «Мемориал – д.п. ж/д вокзал»;
№ 111 «Мемориал – ул. Кирова».
По адресу проспект Московский, 20, в районе заправки «Форус», будут ожидать автобусы:
№ 27 «пр. Московский, 20 – д.п. «Комсомольский»;
№ 31 «пр. Московский, 20 – 11 ГРБ»;
№ 32 «пр. Московский, 20 – АКБ Кузбассхимбанк»;
№ 51 «пр. Московский, 20 – д.п. 21 микрорайон»;
№ 87 «пр. Московский, 20 – ул. 1-ая Линия»;
№ 22 «пр. Московский, 20 – д.п. ж/д вокзал».
Также в городе будет продлены работа общественного транспорта, следующего маршрутами рядом с Мемориалом.
Продленное расписание троллейбусов:
№ 6 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал, 22:30;
№ 7 д.п. «Шалготарьян» - ост. «Губернский рынок», 22:35;
№ 11 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал», 22:30.
И автобусных маршрутов:
№ 22 д.п. «Шалготарьян» - ж/д вокзал, 22:40;
№ 31 ТРК «Променад 2» - ост. «11 ГРБ», 22:35.