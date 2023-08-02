Филармония Кузбасса приглашает на Органный променад

Фото: филармония Кузбасса.

На исходе лета и в честь открытия нового сезона нас ждет первый вечерний органный концерт. Артисты филармонии и музыковед Анастасия Скулкова приглашают вас совершить «Органный променад».

Вас ждут произведения Генри Перселла, Георга Фридриха Генделя, Камиля Сен-Санса, Петра Ильича Чайковского, Александра Бородина, а также сэра Ллойда Уэббера.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Елена Шевченко (орган, рояль)

Виктор Ушаков (орган, клавесин)

Елена Корчуганова (сопрано)

Наталья Кузнецова (сопрано)

Елизавета Ханнанова (фортепиано)

Музыковед Анастасия Скулкова.

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