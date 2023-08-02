Филармония Кузбасса приглашает на Органный променад

Фото: филармония Кузбасса.
На исходе лета и в честь открытия нового сезона нас ждет первый вечерний органный концерт. Артисты филармонии и музыковед Анастасия Скулкова приглашают вас совершить «Органный променад».
Вас ждут произведения Генри Перселла, Георга Фридриха Генделя, Камиля Сен-Санса, Петра Ильича Чайковского, Александра Бородина, а также сэра Ллойда Уэббера.
Концерт доступен по Пушкинской карте.
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов
Елена Шевченко (орган, рояль)
Виктор Ушаков (орган, клавесин)
Елена Корчуганова (сопрано)
Наталья Кузнецова (сопрано)
Елизавета Ханнанова (фортепиано)
Музыковед Анастасия Скулкова.
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