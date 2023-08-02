В Кузбассе задержали лидера организованной преступной группы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела. Ранее судимый 34-летний мужчина обвиняется в совершении 13 преступлений: 11 краж, угон и грабеж.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый в сентябре 2014 года создал преступную группу. В ее состав вошел и родственник злоумышленника – 35-летний житель Мысков. Мужчина работал в частной охранной организации и знал систему технической защиты определенных организаций.

В группе были четко распределены роли, перед каждым преступлением фигурантами проводились разведывательные мероприятия: определение наличия и месторасположения камер видеонаблюдения, охранной сигнализации, путей отхода, присутствие сторожей и оценка их физических данных. При себе участники имели приспособления для взлома окон и дверей, совершали хищения в медицинских масках и перчатках, передвигались на угнанном автомобиле. Кроме того, в момент совершения преступления они общались на конспиративном языке. Объектами преступлений для них были магазины и ломбарды, организации, офисы, торговые помещения и гараж. Похищенное имущество лидер группы делил лично.

По данным следствия, в Междуреченске преступники похитили из гаража мотоцикл, шины и резиновую лодку общей стоимость в 100 тысяч рублей. В Мысках они проникли в мебельный магазин, узнав заранее, что внутри есть ранится сейф, а ночью помещение охраняют всего две женщины. Сообщники связали потерпевших, забрали телефоны, а затем вынесли сейф с документами и деньгами в сумме более 400 тысяч рублей. Из ломбардом и ювелирных магазинов области они вынесли золотые украшения.

Общий ущерб, причиненный действиями организованной группы, составил более 8 миллионов рублей.

Лидер группировки вину отрицает. Но следствием были найдены доказательства его причастности к организации группы и совершению преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мысковский городской суд. Злоумышленника ждет до 12 лет лишения свободы.