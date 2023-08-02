Кузбасский школьник провел экскурсию для первого замруководителя Администрации Президента России

Егор Семенов на слете Движение Первых.

Кемеровский школьник победитель Всероссийского конкурса «Школьная Лига Лекторов» Российского общества «Знание», советник министра просвещения России на общественных началах по вопросам просветительской деятельности Егор Семенов провел экскурсию по площадке Движения Первых для первого замруководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

В частности Егор рассказал высокому гостю о слете юных натуралистов Движения Первых, о том, что он является продолжением инициативы по возрождению деятельности юннатов, а его главная задача - возродить юннатское движение по всей стране.

Слет Движения Первых, посвященный экологии, проходящий в эти дни на Камчатке, собрал более 80 участников от 14 до 17 лет из 72 регионов страны. Егор как раз и представляет на нем наш Кузбасс.

- Слет проходит очень интересно. Направления самые разные от «Экопутешествия» до «Экосознания». Опытные эксперты помогают нам расширять знания в сфере природоохранной деятельности, экологических исследований, экотуризма, - признался Егор Семенов.

По итогам слета юные натуралисты разработают собственный экопроект и план по его реализации.

- Егор Семенов - пример того, как важно пользоваться большими образовательными возможностями. Благодаря таким ребятам о нашем регионе узнают все больше людей. В целом подобные мероприятия, как этот слет, привлекают внимание к экологии и помогают развивать ответственное отношение к окружающему миру, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.