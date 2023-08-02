За коСылек. В Кузбассе осудили местного Кирпича

Шипилявый грабитель отделался условным сроком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове вынесен приговор местному жителю, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию. Его выдала картавая речь.

Грабеж произошел еще в конце минувшего года. В микрофинансовую организацию ворвался неизвестный и, угрожая ножом работнице, потребовал деньги. Испуганная кассирша отдала налетчику 45 тысяч рублей, после чего он скрылся.

Отрабатывая преступление, следователи выяснили, что нападавший шипилявит. Кроме того было предположение, что преступление мог совершить кто-то из клиентов организации. Чутье не подвело - поговорив с десятками заемщиков, у одного обнаружился описанный кассиршей дефект речи. Позже у грабителя нашли нож, которым он угрожал работнице финансовой организации и большую часть похищенных денег.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, - рассказали « Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.