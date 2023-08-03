Жителя Кузбасса наказали за незаконный полет на мотопараплане

Мужчина поднялся в небо в районе деревне Шестаково без разрешения на полет. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жителя Кемеровской области привлекли к административной ответственности за незаконный полет на мотопараплане. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В июне этого года мужчина поднялся в небо на мотопараплане «Аэропрофи» в районе деревне Шестаково, при этом у него не было разрешения органов обслуживания воздушного движения на такой полет.

По инициативе прокурора владелец мотопараплане был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.