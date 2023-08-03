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НовостиПроисшествия3 августа 2023 1:27

Ночью в кузбасском городе произошел крупный пожар на складе

В Кузбассе загорелся склад на площади 1 700 квадратных метров
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Междуреченске огнеборцы ликвидировали пожар в складском помещении площадью 1700 м2. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании в здании на улице Мира поступил в 00:26. Пожарные тушили огонь несколько часов: пожар был локализован в 02:19, ликвидирован в 05:14. На месте ЧП работали 34 человека и 9 единиц техники.

Сейчас спасатели продолжают проливку и разбор конструкций

По данным ведомства, пострадавших нет.

Специалисты выясняют причину случившегося.