Житель Кузбасса незаконно сменил свою обувь

Старый кроссовок не вписывался в имидж молодого человека Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Ленинске-Кузнецком местный житель заменил в спортивном магазине свою старую обувь на новую.

- Молодой человек зашел в магазин и увидел на стеллаже кроссовки похожие на те, в которые он был обут. Поскольку несколько месяцев назад фигурант купил спортивную обувь, а дома обнаружил, что размер одного кроссовка меньше другого, он решил «поменять» свой старый кроссовок неподходящего размера на новый. Обвиняемый снял с себя поношенный правый кроссовок и оставил на витрине, а новую обувь надел на ногу и скрылся, сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские нашли и задержали махинатора. Против него возбудили уголовное дело. Оно уже расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина 24-летнего жителя Кемеровской области будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы