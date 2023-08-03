Задушил водителя, забрал автомобиль и поехал кататься: жителя Кузбасса отправили в колонию на 18 лет

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке вынесен приговор мужчине за совершение особо тяжких преступлений. Об этом рассказали в Кемеровском областном суде.

Трагедия произошла 21 марта прошлого года. 20-летний парень, находящийся в Таштаголе, решил срочно отправиться в родной город. Он придушил водителя шнуром и избил его, отчего тот скончался, а затем сел в чужой автомобиль и поехал на нем в Новокузнецк. Вещи, находившиеся в салоне, в том числе деньги и телефон, он прибрал к рукам. Используя сервис «мобильный банк» он также перевел себе деньги с банковского счета погибшего. Общая сумма похищенного составила около 20 000 рублей. Кроме того, мужчина испортил автомобиль, несколько раз ударив его металлическим предметом (материальный ущерб составил 211 600 рублей).

Суд признал новокузнечанина виновным в убийстве с целью облегчить совершение другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (ч. 4 ст. 166 УК РФ), краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ); умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Мужчине было назначено 18 лет и 1 месяц колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.