Церемонию зажжения Вечного огня в Кузбассе можно будет посмотреть в прямом эфире

Сегодня в Кемерове и Новокузнецке пройдут церемонии зажжения Вечного огня и акция «Свеча поколений». Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть по телевидению и в соцсетях.

Вечный огонь у Мемориала Воину-Освободителю будет зажжен от пламени Вечного огня на Аллее Героев. В 11:00 стартует эстафета: лучшие юнармейцы города пронесут частичку памятного огня 7,5 километра. Торжественная церемония у Мемориала Воину-Освободителю начнется в 12:30.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Россия 24», «Сибирь 24», «Кузбасс Первый», а также в официальных аккаунтах правительства Кузбасса в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

После этого частица Вечного огня будет доставлена в Новокузнецк на площадь Защитников Донбасса. Там в 17:00 состоится открытие скульптуры в честь Героя России Ольги Качуры («Корса»).

Сегодня же в 22:00 по всему региону пройдет акция «Свеча поколений». Участие в ней может принять каждый кузбассовец, придя к мемориалам в своих городах.