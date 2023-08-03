Владимир Путин присвоил звание Героя России кузбасскому бойцу

Фото: пресс-служба АПК. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Президент России Владимир Путин лично присвоил звание Героя России военнослужащему из Юргинского гарнизона подполковнику Иреку Магасумову за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Награждение проходило в Екатерининском зале Кремля.

- Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны, - сказал президент России во время церемонии.

Иреку Магасумову 34 года, сам он является уроженцем города Мамадыш в Татарстане. Мужчина окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К. Рокоссовского с красным дипломом, после чего был направлен в Кузбасс, чтобы нести службу в Юргинском гарнизоне. Военнослужащий с первого дня спецоперации находится на передовой, а прошлой осенью его даже наградили тремя орденами Мужества.

- Поздравляю с высокой наградой! Она свидетельствует о том, что вы мужественно и отважно, с честью выполняете поставленные задачи. Выражаю благодарность вашей маме, которая воспитала достойного гражданина нашей России. Жители Кузбасса и всей страны вами гордятся! Ждем вас с Победой, — поздравил награжденного бойца губернатор Сергей Цивилев.