В Кемерове взяли под стражу мужчину, ударившего полицейского

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове по ходатайству следствия 22-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), заключили под стражу.

Как сообщили в СУ СК по Кузбассу, 30 июля в полицию поступил сигнал о проникновении в магазин в Ленинском районе. На вызов выехали правоохранители. Во время разбирательств к одному из них подошел ранее судимый молодой человек, который был пьян, и без причины ударил полицейского по лицу. Его тут же задержали.

- В настоящее время следователем СК России фигуранту предъявлено обвинение, со следствием он сотрудничает, дал признательные показания, - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.