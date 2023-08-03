В Кузбассе полицейские задержали пьяного автоугонщика

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским Кузбасса обратился 73-летний мужчина, который рассказал, что оставил свою машину «Лада Гранта» ненадолго на парковке без присмотра, и в итоге ее угнал неизвестный.

Правоохранители объявили план «Перехват», ориентировку на угнанную машину получили все наряды полиции региона. В результате вскоре экипаж ДПС заметил автомобиль на автодороге Полысаево – Ленинск-Кузнецкий, после непродолжительного преследования его задержали. За рулем был 55-летний мужчина, у которого нет прав. Кроме того, он был пьян - это подтвердили результаты освидетельствования.

Автоинспекторы выяснили, что на трассе Белово - Инской автоугонщик, пытаясь скрыться, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108, причинив материальный ущерб машине.

В отношении злоумышленника составили пять протоколов, в том числе за вождение без прав, невыполнение требования об остановке транспортного средства, уклонение от исполнения административного наказания. Также было возбуждено уголовное дело об угоне, за что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Угнанный автомобиль вернули владельцу.