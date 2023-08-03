Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 3 августа, в Кемерове зажгли еще один Вечный огонь. Торжественная церемония прошла у мемориала Воину-Освободителю, в ней приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, ветераны боевых действий, которые несли службу в «горячих точках», представители общественных и патриотических организаций.

Частицу Вечного огня с Аллеи Героев к Мемориалу Воину-Освободителю доставили эстафетой в 7,5 км лучшие юнармейцы города. Она стартовала у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, далее переместилась в Парк Победы им. Г.К. Жукова, затем эстафету приняли у мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Конечной точкой стал мемориал Воину-Освободителю, факел с частицей Вечного огня к которому доставил обладатель звания «Надежда Кузбасса» Андрей Фликов.

- Сегодня Вечный огонь зажжется в двух городах - в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у скульптуры, посвященной Ольге Сергеевне Качуре, Герою России. Она погибла ровно год назад, защищая Донбасс. Мы в этом видим связь времен. Воин, наш земляк Николай Масалов, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и победил, а на руках у него - спасенная девочка-немка. Это величайший подвиг гуманизма русского воина. И второй символ - женщина, с оружием в руках отстаивающая свою страну, своих детей, смело идущая в бой ради жизни на Земле. Эти два символа будут составлять единую композицию в Кемерове и Новокузнецке, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

После церемонии зажжения Вечного огня прозвучали гимны Российской Федерации и Кузбасса, минутой молчания почтили память погибших кузбассовцев, а затем возложили цветы к Мемориалу Воину-Освободителю. У нового Вечного огня лучшие юнармейцы региона заступили в Почетный караул.