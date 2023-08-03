Следователи начали проверку из-за аварийного состояния кузбасской школы

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасские следователи начали доследственную проверку по сообщению, выявленному в ходе мониторинга средств массовой информации, об аварийном состоянии школы в поселке Ясногорский в Кемеровском районе.

По информации СУ СК по Кузбассу, на здании образовательного учреждения есть повреждения, которые могут быть опасны для школьников в новом учебном году. По данному факту следователи начали проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева к 1 сентября во всех школах региона будут проведены проверки на предмет пожарной и антитерорристической безопасности, соответствия санитарным требованиям, а также доступности образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.