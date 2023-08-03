«Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33%

Фото: пресс-служба Ростелекома.

«Ростелеком» предоставит гарантирующему поставщику электроэнергии более 34 тысяч сим-карт для интеллектуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. Автоматизация устройств полностью освобождает кузбассовцев от самостоятельной передачи показаний и исключает ошибки в ежемесячных начислениях.

Современные электросчетчики работают по технологии M2M. Сим-карта в таком приборе по GSM/GPRS передает данные на верхний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) ресурсоснабжающей организации. На основании этого создаются отчеты о потребляемых киловатт-часах.

- Умные решения «Ростелекома» для ключевой отрасли ЖКХ упорядочивают большой объем данных, формируют прозрачность энергопотребления и расчетов. Благодаря интеграции технологий региональные потребители могут рассчитывать на долгую и бесперебойную работу всех устройств. При этом автоматизированный сбор информации позволит лучше контролировать и анализировать энергопотреблениекузбассовцев, - сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

Комплексная программа по созданию ИСУ реализуется на всей территории Кемеровской области с 2022 года. Причем цифровые технологии доступны жителям не только крупных городов, но и малых населенных пунктов. Дальнейшая цифровизация в итоге позволит создать единую систему, которая будет проводить полный учет электроэнергии на территории Кемеровской области.