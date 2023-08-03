В Кузбассе женщина-опекун истязала пятерых подопечных детей

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возбуждено уголовное дело об истязании пятерых детей, фигуранткой по которому проходит 51-летняя жительница Гурьевска. Подробности дела рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Женщина подозревается в том, что с августа прошлого года вплоть до февраля этого года она избивала трех подростков, которые находились у нее под опекой. О совершенном преступлении стало известно, когда ребят забрали у опекунши, поскольку та злоупотребляла алкоголем. Подростки рассказали об истязаниях, которым подвергались в семье, работникам социального учреждения.

На женщину завели уголовно дело по статье о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы. Опекуншка не отрицает свою вину.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.