Дожди, грозы и +30 градусов: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе

Несмотря на дожди, в Кузбассе все равно сохраняется теплая погода. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра спрогнозировали погоду на ближайшие три дня. Согласно их данным, в выходные погода в регионе сильно не изменится: также прогнозируются дожди, грозы и жара, а при ливнях - еще и усиление ветра.

Так, в пятницу, 4 августа, ночью ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер будет северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы ночью будут достигать 12 метров в секунду, днем - 15 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах при грозах сильные ливни. Ночью и утром местами туманы. Горимость 2, местами 1 класса.

В первый выходной день, субботу, 5 августа, ночью будет +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. Направление и скорость ветра не изменятся. Из явлений погоды ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах при грозах сильные ливни. Горимость 1, 2, местами 3 класса.

В последний день недели, воскресенье, 6 августа, ночью будет прохладнее - +11...+16 градусов, днем также спадет жара до +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы ночью до 12 метров в секунду, днем - до 14 метров в секунду. Ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 1, 2, местами 3 класса.