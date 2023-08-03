Скончался 17-летний игрок молодежной команды ХК «Кузбасс»

Фото: ХК «Кузбасс» Кемерово / ВКонтакте

В Кузбассе скончался 17-летний игрок молодежного хоккейного «Кузбасса» Евгений Хвалько. Трагическую новость сообщили в пресс-службе клуба.

- Ушел из жизни игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Евгеньевич Хвалько. Парень, обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет... – сказано в сообщении клуба.

Уточняется, что причиной смерти молодого спортсмена стали осложнения после клещевого энцефалита.

Хоккейный клуб «Кузбасс» и болельщики выразили глубокие соболезнования родным и близким Евгения.

Отцом погибшего хоккеиста является бывший игрок сборных России и Белоруссии Евгений Хвалько. Сам Евгений Хвалько-младший в этом году стал чемпионом России среди юниоров.