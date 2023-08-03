В Кузбассе сотрудники полиции разыскали пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске сотрудники полиции разыскали пропавшую 13-летнюю девочку. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию с заявлением об исчезновении подростка обратился местный житель около 01:00. Он рассказал, что его 13-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Семья пыталась найти девочку самостоятельно, но безуспешно. В городе были организованы поиски пропавшей и в результате утром школьницу нашли в гостях у знакомого. В полиции сообщили, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.