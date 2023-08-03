В Кузбассе автомобилиста приговорили к восьми годам колонии за смерть двух человек

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Гурьевском округе 46-летнего водителя, по вине которого погибли две женщины, приговорили в восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла летом прошлого года на 44 километре трассы Белово – Гурьевск - Салаир. Мужчина за рулем «Лада Калина» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался сначала в опору уличного освещения, а затем в дерево. В результате ДТП погибли две его пассажирки - женщины 41 и 43 лет. Еще одна женщина, находившиеся в салоне, получила травмы.

Как установило следствие, мужчина в момент аварии был нетрезв. Более того, за три месяца до трагедии он уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Тогда суд лишил его прав на срок 1 год 8 месяцев и назначил штраф.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.