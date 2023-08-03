Исследование: студенты на каникулах стали чаще отдыхать за границей

На фото - город Каш, Турция. Фото: пресс-служба МегаФон.

Россияне в целом стали больше выезжать за пределы страны - в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Однако доля путешествующих студентов выросла особенно сильно — втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом стал Узбекистан. В топ-5 стран также вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Интересно, что девушки чаще ездят в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Как выяснили специалисты Yota, молодежь интересуется и новыми направлениями. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман, Бахрейн и Иран.