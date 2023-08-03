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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:07

Почти три миллиона рублей выманили мошенники у кузбасского педагога

За неделю женщина набрала пять кредитов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Телефонные мошенники добрались до кузбасских педагогов.

Телефонные мошенники добрались до кузбасских педагогов.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Впервые в этом году среди сотен случаев телефонного мошенничества на удочку попалась педагог детского сада Новокузнецка. 44-летняя женщина и представить себе не могла, как изощренно могут действовать аферисты и насколько совершенно они владеют психологическими инструментами.

Не так давно новокузнечанке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредиты от ее имени.

- Звонивший убедил женщину взять «зеркальные» займы и перевести деньги на «безопасный» счет. Также псевдобанкир уговорил педагога купить новый телефон с системой бесконтактной оплаты, пояснив, что затраты на его приобретение будут компенсированы банком, - рассказали «Комсомолке» о подробностях мошенничества в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Несмотря на свою осведомленность и жизненную осторожность, новокузнечанка поверила собеседнику и в течение недели оформила кредиты в пяти разных банках. После этого она перевела средства на указанный аферистами счет. Всего 2,7 миллиона рублей.

- Когда псевдобанкир перестал выходить на связь, женщина все поняла, - добавили в силовом ведомстве региона.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если мошенников найдут, а вероятность этого высока, им может грозить до десяти лет лишения свободы.