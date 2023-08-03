Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 13:13

Житель Кузбасса успел бежать из собственного дома от грабителей

Его жизнь висела на волоске
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе будут судить грабителей.

В Кузбассе будут судить грабителей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе завешено расследование уголовного дела в отношении двух грабителей, которые проникли в дом местного жителя, избили его, и, угрожая ножом, требовали деньги. Потерпевшему чудом удалось бежать

Как сообщили в ГУ МВД Кузбасса Следственными органами завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Прокопьевска в возрасте 26 и 27 лет. - Их обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса.

- Будучи нетрезвыми, они, проникнув в квартиру к 39-летнему местному жителю, под угрозой расправы потребовали от него деньги. Когда потерпевший ответил отказом, подельники избили его и стали угрожать ножом. Испугавшись за свою жизнь, прокопчанин попытался сделать перевод через приложение банка, однако операция была отклонена. Тогда грабители начали собирать приглянувшееся им имущество, а также документы потерпевшего, включая паспорт и диплом. Мужчина воспользовался моментом и выбежал из квартиры. В ближайшем кафе он попросил вызвать сотрудников полиции, - пояснили «Комсомолке» в главке кузбасской полиции.

Грабителей задержали и поместили под стражу, где они будут находиться до оглашения приговора. Он все расставит по местам и закону Российской федерации.