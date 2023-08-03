В Новокузнецке открыли памятник Ольге Качуре. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В 17.00 в Новокузнецке состоялось торжественное открытие памятника Герою ДНР и Герою России – Ольге Сергеевне Качуре (Корсе). Полковник Ольга Качура была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивали работу ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град». В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. К слову, дата открытия памятника была выбрана неслучайно: 3 августа 2022 года - день гибели Ольги.

Возле мемориала, располагающегося на площади Защитников Донбасса, был зажжен Вечный огонь, доставленный от кемеровской Аллеи Героев. Право на зажжение огня было дано дочери участника СВО Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану I ранга в отставке Александру Петровичу Селезневу и дочери Ольги Качуры - Алене Карабет.

В Новокузнецке на церемонии открытия памятника присутствовали также и земляки Корсы - глава города Горловка Иван Приходько, дети из Горловки.

Сергей Цивилев отметил особые взаимоотношения Донбасса и Кузбасса, регионов-побратимов.

- Когда-то всей страной строили Кузбасс, второй шахтерский регион в Советском союзе. Сейчас мы готовы делать все, что в наших силах, чтобы поддерживать и отстраивать Донбасс, - подчеркнул губернатор.

Иван Приходько поблагодарил Кузбасс за поддержку и особое внимание к героям ДНР и детям, которые уже второй год приезжают в летние лагеря в Кузбасс.

Алена Карабет подарила лично Сергею Цивилеву фотографию своей мамы и флаг подразделения, в котором она служила и героически погибла. Губернатор Кузбасса с разрешения Алены поручил создать в Новокузнецке рядом с мемориалом музей участников и героев СВО, и первыми экспонатами в нем будут подарки Алены.