В Кузбассе нашли пропавшую семилетнюю девочку

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Елань Новокузнецкого округа нашли пропавшую девочку. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Семилетняя школьница исчезла накануне: она ушла на прогулку и не вернулась. Ночью 4 августа было объявлено о поисках девочки. Вскоре появилось сообщение, что пропавшая найдена живой.

— Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск, — сказано в объявлении волонтеров.

Обстоятельства обнаружения ребенка не раскрываются.