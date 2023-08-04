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НовостиПроисшествия4 августа 2023 1:20

В Кузбассе нашли пропавшую семилетнюю девочку

Ребнок в поселке Елань вечером не вернулся с прогулки
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Елань Новокузнецкого округа нашли пропавшую девочку. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Семилетняя школьница исчезла накануне: она ушла на прогулку и не вернулась. Ночью 4 августа было объявлено о поисках девочки. Вскоре появилось сообщение, что пропавшая найдена живой.

— Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск, — сказано в объявлении волонтеров.

Обстоятельства обнаружения ребенка не раскрываются.