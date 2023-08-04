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НовостиПроисшествия4 августа 2023 1:56

В Новокузнецке приятели устроили драку в гостинице

В Кузбассе конфликтующих в гостинице мужчин пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке Росгвардейцы задержал двух нарушителей общественного порядка, которые устроили потасовку в гостинице на улице Бугарева. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

По всей видимости, мужчины выпивали всю ночь, а к утру поссорились. Решить свой конфликт они решили дракой в холле гостиничного комплекса. Администратор пыталась успокоить постояльцев, но безрезультатно. Тогда она нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Прибывшие на место бойцы задержали нарушителей. Ими оказались 20-летний кузбассовец и его 26-летний приятель – оба были сильно нетрезвы. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали мужчин сотрудникам органов внутренних дел.