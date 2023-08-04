По шесть с половиной лет получили два кузбасских наркосбытчика

Двоих нароксбытчиков осудили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове по шесть лет шесть месяцев колонии строго режима получили два наркосбытчика, которые пытались через тайник в Кемерове реализовать 45 граммов запрещенного вещества. Приговор вынесен Ленинским районным судом областного центра Кузбасса.

В Прокуратуре Кузбасса сообщили, что двое граждан Узбекистана купили у неустановленного лица наркотики общей массой более 240 гр. С целью дальнейшей их реализации мужчины расфасовали их на разовые дозы, которые должны были разложить по тайникам в разных районах Кемерова.

- В одном из тайников по улице Тухачевского в Заводском районе города они разместили разовую дозу в 45 граммов, сфотографировали место на телефон и отправили его заказчику. Но реализовать преступный план им так и не удалось. Полицейские по оперативной информации задержали преступников, а наркотики изъяли. Вину в совершении преступлений мужчины признали полностью, - сообщили «Комсомолке» в региональном силовом ведомстве.