В Кузбассе перед судом предстанут родители двух сестренок, которые двое суток блуждали по лесу

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители двух маленьких сестренок, которые в мае этого года ушли из дома и двое суток блуждали по полям, будут судить сразу по двум статьям. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, что 18 мая сестренки двух и четырех лет вышли гулять в поселке Ленинский и не вернулись. Родители заметили пропажу, но особо не переживали - подумали, что детей кто-то взял к себе переночевать. В полицию они обратились только на следующий день. В ходе масштабной поисковой операции девочек нашли 20 мая в трех километрах от поселка.

На родителей малышек - 32-летнюю и 35-летнего жителей Яшкинского района – завели уголовное дело по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ).

Про семью также известно, что родители злоупотребляли алкоголем, часто ссорились и скандалили. Они содержали квартиру в антисанитарных условиях, не обеспечивали дочерей полноценным питанием, оставляли их на долгое время без присмотра. Сейчас девочки находятся под опекой родственников.

Уголовное дело в данный момент передано в суд. Родителям девочек грозит до трех лет лишения свободы.