Кузбасский полицейский разоблачил хранителя наркотиков

До десяти лет тюрьмы грозит кемеровчанину за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове старший участковый уполномоченный Аким Граков, намереваясь успокоить шумную компанию в автомобиле, выявил серьезное преступление

Подойдя к машине, он заметил, как один из пассажиров выбросил в окно денежную купюру, в которой было завернуто белое сыпучее вещество. Пассажир рассказал участковому, что в банкноте находится запрещенное вещество. На место прибыли сотрудники следственной группы

- Полицейские изъяли купюру, а подозреваемого в хранении наркотического средства доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Проведенное исследование показало, что в купюре находился синтетический наркотик «соль» массой более одного грамма. Мужчина пояснил, что накануне приобрел его бесконтактным способом для личного потребления, - рассказали в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Беловчанину грозит до десяти лет лишения свободы.