Летом кузбассовцы на 18% больше времени уделяют просмотру кино и сериалов

Кадр из сериала "Вика-Ураган". Фото: ПАО МТС

Аналитики онлайн-кинотеатра KION цифровой экосистемы МТС выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения жителей Кемеровской области летом по сравнению с весной и зимой 2023 года. В июне-июле просмотру сериалов и фильмов кузбассовцы уделяли на 18% больше времени.

Особенно выросли в просмотрах многосерийные проекты. Такой формат пользуется большей популярностью именно летом, так как у зрителей появляется больше свободного времени. Также существенно выросли просмотры сериального контента с мобильных телефонов. Летом россияне чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. Среди самых популярных у кузбассовцев:

- комедийный сериал о темпераментной девушке «Вика-ураган» (Россия);

- комедия о перевоспитании блогера «Непослушник» (Россия);

- остросюжетная история любви и дружбы «Желтый глаз тигра» (Россия);

- комедия «Родители строгого режима» (Россия);

- «Непослушник 2» (Россия).

Самой популярной актрисой по версии телезрителей региона стала Аглая Тарасова – фильмы и сериалы с её участием смотрели чаще всего.