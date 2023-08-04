В Кузбассе открылась выставка, посвящённая Ольге Качуре

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

В Кузбасском краеведческом музее открылась временная экспозиция «Позывной Корса», посвященная Герою Российской Федерации, Герою Донецкой Народной Республики Ольге Качуре.

Ольга Качура с позывным Корса – единственная женщина командир реактивного артиллерийского дивизиона «Корса». Она погибла 3 августа 2022 года трагически погибла, попав под обстрел украинской реактивной артиллерии. Посмертно присвоено звание Героя РФ.

На выставке представлены фотографии и личные вещи Ольги. Один из главных экспонатов – копия Указа президента Владимира Путина о присвоении Героя Российской Федерации полковнику Корсе.

В рамках выставочного проекта в краеведческом музее начинает работу акция «Письмо солдату». Посетители смогут написать и отправить письмо участникам специальной военной операции.

Напомним, что вчера, 3 августа, в Новокузнецке был открыт памятник Ольге Качуре, возле которого зажжен вечный огонь. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева рядом с мемориалов будет открыт музей, посвященный героям и участникам СВО. Личные вещи Ольги будут первыми экспонатами музея.