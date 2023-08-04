Синоптики предупредили кузбассовцев о ливнях, граде и усилении ветра

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В субботу, 5 августа, и на следующее утро в Кузбассе ожидаются дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, ночью в субботу прогнозируется температура +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, местами до +33 градусов. Ветер будет северный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах при грозах - сильные дожди, ливни, град. Ночью и утром возможны туманы.

В Кемерове ночью ожидается температура +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. Порывы северного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков.