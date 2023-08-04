В Кузбассе более 150 тысяч человек прошли обследование в передвижных медицинских комплексах Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В малые города и поселки региона регулярно выезжают ПМК (передвижные медицинские комплексы), оборудованные современными маммографами и флюорографическими аппаратами. За первые полгода в таких комплексах прошли обследование более 150 тысяч кузбассовцев.

В области сейчас работает 13 ПМК, которые способны заметить даже самые небольшие новообразования. Выездную работу на передвижных маммографах осуществляют специалисты Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта. Мобильным флюорографическим оборудованием воспользовались 120 тысяч местных жителей. ПМК позволяют проверить свое здоровье за 15 минут на любой территории Кузбасса и без специального направления.

График работы передвижных комплексов можно найти на официальном сайте министерства здравоохранения Кузбасса.